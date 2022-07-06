Проект второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде будет подготовлен к июлю 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде будет подготовлен к июлю 2023 года. Информация об этом размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно информации, ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" ищет подрядчика, который выполнит проектно-изыскательные работы по строительству новой дороги. Стоимость проекта оценивается в 95,3 млн рублей.

Работы будут проходить в 2 этапа. В рамках первого будет спроектирован участок дублера протяженностью 3,65 км от Анкудиновского шоссе до ул. Ларина до начала транспортной развязки на пересечении с дорогой "Большая Ельня-Ольгино" на км 7+900. Здесь планируется возвести два надземных пешеходных перехода и шумозащитные экраны.

На втором этапе будет спроектирован участок протяженностью 3,45 км от дороги "Большая Ельня-Ольгино" до транспортной развязки 3 очереди дублера пр. Гагарина на пересечении с автомобильной дорогой Р-158 Нижний Новгород-Саратов на км 15+400.

На обоих участках будет построено от 4 до 6 полос для движения транспорта.

Планируется, что оба этапа пройдут государственную экспертизу к 30 июня 2023 года. Подрядчик на выполнение проекта будет выбран 27 июля.

Ранее сообщалось, что третью очередь проекта дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде спроектируют за 21 млн рублей.

Напомним, что дублер Гагарина предусматривает четыре очереди с мостовым переходом. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок.Стоимость строительства составит 47 млрд рублей.

Контракт на строительство IV очереди дублера проспекта Гагарина планируется заключить в этом году.

Ранее сообщалось, что пятый мост через Оку начнут строить в Нижнем Новгороде в 2022 году.