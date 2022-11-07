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Общество

Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородским пешеходам быть предельно аккуратными на улице

23 ноября 2022 10:01  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале дал рекомендации пешеходам во время гололеда. 

Согласно информации, пешеходам и водителям в условиях гололеда необходимо быть максимально сконцентрированными и внимательными.

Давид Мелик-Гусейнов порекомендовал пенсионерам не передвигаться по тротуарам. При выходе на улицу необходимо надеть нескользящую обувь. На остановках общественного транспорта не нужно стоять рядом с дорогой.

Также родителям рекомендуется держать детей за руку.

"Природное явление скоро пройдет, но свое здоровье надо максимально сберечь", - подчеркнул замгубернатора.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области устраняются аварии на энергосистемах после ледяного дождя.

Из-за обледенения контактной сети общественный электротранспорт Нижнего Новгорода работает с перебоями. На данный момент движение трамваев и автобусов практически полностью восстановлено.

Напомним, накануне на дороги Нижнего Новгорода выведено максимально количество снегоуборочной техники.

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Теги:
Давид Мелик-Гусейнов Погода
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