Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородским пешеходам быть предельно аккуратными на улице

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Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале дал рекомендации пешеходам во время гололеда.
Согласно информации, пешеходам и водителям в условиях гололеда необходимо быть максимально сконцентрированными и внимательными.
Давид Мелик-Гусейнов порекомендовал пенсионерам не передвигаться по тротуарам. При выходе на улицу необходимо надеть нескользящую обувь. На остановках общественного транспорта не нужно стоять рядом с дорогой.
Также родителям рекомендуется держать детей за руку.
"Природное явление скоро пройдет, но свое здоровье надо максимально сберечь", - подчеркнул замгубернатора.
Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области устраняются аварии на энергосистемах после ледяного дождя.
Из-за обледенения контактной сети общественный электротранспорт Нижнего Новгорода работает с перебоями. На данный момент движение трамваев и автобусов практически полностью восстановлено.
Напомним, накануне на дороги Нижнего Новгорода выведено максимально количество снегоуборочной техники.
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