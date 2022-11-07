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Общество

Более 1,7 тысяч тонн пескосоляной смеси использовали в Дзержинске для борьбы с гололедом

25 ноября 2022 18:12  [82] Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 1,7 тысяч тонн пескосоляной смеси использовали в Дзержинске для борьбы с гололедом. Об этом сообщили в администрации города.

Как отметил глава Дзержинска Иван Носков, крупных аварий, нарушения систем жизнеобеспечения и транспортного коллапса в городе и поселках зафиксировано не было. 

Коммунальщикам было поручено в течение недели привести в порядок общественные пространства и тротуары - убрать уже поваленные деревья и обрезать потенциально опасные ветви.

Всего за период с 17 по 24 ноября в Дзержинске вывезено 850 кубометров снега, для борьбы с гололедом уже израсходовано более 1 700 тонн пескосоляной смеси.

В среднем ежедневно в городе работают 42 единицы техники, ночью - 30 единиц. В 2022 году для уборки снега были куплены 4 ручных снегоуборщика для очистки тротуаров и новый снегоуборочный грейдер. Также работают до 100 дворников.

В уборке общественных пространств задействовано 3 единицы спецтехники и 47 рабочих.

Также в этом году в городе была проведена масштабная работа по кронированию деревьев, расположенных у линий электропередач, что позволило избежать крупных аварий на сетях электроснабжения.

Напомним, в Нижегородской области для борьбы с последствиями ледяного дождя введен режим ЧС межмуниципального характера.

Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородским пешеходам быть предельно аккуратными на улице.

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Теги:
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