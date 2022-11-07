Заместитель гендиректора ПАО "Россети" Евгения Ляпунов провел в Нижнем Новгороде штаб о восстановительных работах Общество

Заместитель генерального директора ПАО "Россети" Евгения Ляпунов провел в Нижнем Новгороде штаб о восстановительных работах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, работы по восстановлению электроснабжения в Нижегородской области ведутся круглосуточно. Сейчас задействовано 600 специалистов и в ближайшее время к ним присоединятся бригады из других регионов. Также увеличивается количество резервных источников электроснабжения.

Отмечается, что за последние несколько дней на деревьях и проводах образовался слой наледи толщиной 5-8 см, что привело к их падению. Так, в Нижнем Новгороде упало более тысячи стволов.

По словам Евгения Ляпунова, несмотря на завершение работ 24 ноября, сегодня из-за сохраняющиеся наледи было обесточено до 150 линий электропередачи.

Энергетики будут продолжать работу до полного восстановления электроснабжения. Под особым контролем вопрос энергоснабжения социально значимых объектов. Специалисты находятся на постоянной связи с органами власти, оперативными службами.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Ранее сообщалось, что схемы электроснабжения в Богородском районе планируется стабилизировать до конца дня.

Напомним, в Нижегородской области для борьбы с последствиями ледяного дождя введен режим ЧС межмуниципального характера.

Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.