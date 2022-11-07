фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Ветеринарный "поезд здоровья" для животных начал работать в Кстовском округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Пока проект реализуется в пилотном режиме.
По словам председателя областного комитета ветеринарии Михаила Курюмова, выезды ветеринаров возможны во многих регионах ПФО, но работа передвижного медицинского центра с современным оборудованием организована впервые. Зоомедики оказывают полный спектр ветеринарных услуг, как профилактики, так и лечения болезней питомцев, в отдалённых населенных пунктах.
"При этом вакцинировать животных от бешенства в "поезде здоровья" можно бесплатно", - уточнил он.
В случае, если ветеринарный "поезд здоровья" докажет свою эффективность и востребованность, географию его работы планируется расширить.
"Ветеринарный "поезд здоровья" представляет собой мобильный лечебно-диагностический комплекс. В нем есть все необходимое для оказания различных услуг: вакцинации, взятия биологического материала, УЗИ-диагностики, проведения малоинвазивных хирургических операций, регистрации и чипирования животных", - пояснил начальник ГБУ НО "Госветуправление Кстовского муниципального округа" Юрий Бакаев.
С графиком выездов ветеринаров можно ознакомиться в официальной группе
учреждения. Также можно проконсультироваться по телефону: +7 (908) 726-55-59, в том числе в мессенджерах.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+