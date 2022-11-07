Ветеринарный "поезд здоровья" для животных начал работать в Кстовском округе Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов Ветеринарный "поезд здоровья" для животных начал работать в Кстовском округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Пока проект реализуется в пилотном режиме. По словам председателя областного комитета ветеринарии Михаила Курюмова, выезды ветеринаров возможны во многих регионах ПФО, но работа передвижного медицинского центра с современным оборудованием организована впервые. Зоомедики оказывают полный спектр ветеринарных услуг, как профилактики, так и лечения болезней питомцев, в отдалённых населенных пунктах. "При этом вакцинировать животных от бешенства в "поезде здоровья" можно бесплатно", - уточнил он. В случае, если ветеринарный "поезд здоровья" докажет свою эффективность и востребованность, географию его работы планируется расширить. "Ветеринарный "поезд здоровья" представляет собой мобильный лечебно-диагностический комплекс. В нем есть все необходимое для оказания различных услуг: вакцинации, взятия биологического материала, УЗИ-диагностики, проведения малоинвазивных хирургических операций, регистрации и чипирования животных", - пояснил начальник ГБУ НО "Госветуправление Кстовского муниципального округа" Юрий Бакаев. С графиком выездов ветеринаров можно ознакомиться в официальной группе учреждения. Также можно проконсультироваться по телефону: +7 (908) 726-55-59, в том числе в мессенджерах.

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