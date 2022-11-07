Минстранс РФ будет субсидировать межрегиональные пассажирские речные перевозки Экономика

Минстранс РФ будет субсидировать межрегиональные пассажирские речные перевозки

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Минстранс РФ будет субсидировать межрегиональные пассажирские речные перевозки. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства.

До 1 марта 2023 года должна быть разработана соответствующая программа на 2023–2025 годы. Планируется, что это будет стимулировать развитие внутреннего туризма в стране

"Президент поручил по итогам президиума Госсовета развивать речной и круизный туризм. Наша задача, увеличивая предложение услуг, делать этот вид отдыха доступнее. Для этого должна быть разработана программа субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок на 2023–2025 годы. Она стимулирует развитие внутреннего туризма, даст серьезный рост турпотока в регионах, расположенных вдоль наших основных речных артерий", - прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что губернаторы крайне заинтересованы в этом. В частности, в Приволжском федеральном округе уже активно ведётся реализация межрегионального проекта "Великий Волжский путь".

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область планируется закупить два "Метеора". Это позволит расширить географию поездок на судах на подводных крыльях до Ярославля вверх по Волге и до Казани – вниз.

"Валдаи" в навигацию-2022 в Нижегородской области перевезли более 68 тыс. человек.

Также сообщалось, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил опыт Нижегородской области в организации речных перевозок. Подписано соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" по сотрудничеству в данном направлении.