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Экономика

Средняя зарплата за январь - сентябрь в Нижегородской области выросла на 11,2%

28 ноября 2022 14:48  [85] Экономика

Размер средней зарплаты в Нижегородской области в январе-сентябре 2022 года составил 46,6 тыс. рублей. Об этом сообщили в Нижегородстате.

Согласно информации, данный показатель на 11,2% выше чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам третьего квартала текущего года средняя зарплата в регионе составила 44,5 тыс.рублей.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Нижегородской области стали информация и связь (86,5 тыс. рублей), водный транспорт (84,3 тыс. рублей), профессиональная и научная деятельность (73,6 тыс.рублей), финансы и страхование (66 тыс.рублей).

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Нижегородской области составляет чуть более 44 тысяч рублей.

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Теги:
Нижегородстат
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