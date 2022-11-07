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Бизнес

"Открытие Авто": в октябре жители РФ потратили 387 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегом

28 ноября 2022 15:35  [51] Бизнес

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и агентства "АВТОСТАТ" провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам октября 2022 года. Согласно результатам исследования, во второй месяц осени россияне потратили на покупку подержанных машин 387,4 млрд рублей – на 3% меньше, чем в сентябре (400,3 млрд рублей). Снижение финансовой емкости вторичного рынка эксперты объясняют прежде всего снижением количества купленных подержанных машин  -  на 5% меньше, чем месяцем ранее (437 тыс. и 459,4 тыс. единиц соответственно).

40% всех денег ушло на автомобили в возрасте до 5 лет

Автомобилей более молодого возраста покупается меньше, но денег на них тратится больше. Это отчетливо видно на примере машин с пробегом в возрасте до 5 лет. В октябре их было куплено в количестве 64,2 тыс. единиц, что составляет около 15% от общего объема. А вот потрачено на них было 155,2 млрд рублей – 40% от всей суммы денег. И это даже чуть больше (+1%), чем в сентябре.

На машины возрастных категорий "5 – 9 лет" и "10 лет и старше" ушло соответственно 109,5 млрд и 122,7 млрд рублей (на 5% и 6% меньше, чем месяцем ранее). При этом их рыночные объемы оказались выше – 92,2 тыс. и 280,7 тыс. штук. Как отмечают эксперты, более молодые автомобили стоят дороже, поэтому затраты покупателей на них оказываются выше.

По объему затрат на вторичном рынке лидируют европейские и японские бренды

Свыше 70% всех денег потрачено в октябре на "европейцев" и "японцев". Так, за месяц было куплено 126 тыс. подержанных японских автомобилей на сумму 132,6 млрд рублей (34% от общих затрат), а европейских – 101,9 тыс. машин на 147 млрд рублей (38%).

Третье место в структуре финансовой емкости вторичного рынка по итогам октября заняли корейские марки. На их долю пришлось 13%, что эквивалентно 51 млрд рублей. В денежном выражении они опережают российские бренды (28,9 млрд рублей), но в абсолютном уступают им (55,5 тыс. против 108,8 тыс. шт.). Далее в рейтинге затрат следуют автомобили с пробегом американских марок – на покупку 35,2 тыс. таких машин ушло 22,3 млрд рублей. Наименьшей популярностью на "вторичке" пока пользуются "китайцы" (в октябре их куплено 7,6 тыс. шт.), поэтому и денег на них тратится меньше (5,2 млрд рублей).

Также стоит отметить, что по сравнению с сентябрем затраты снизились по всем брендам, но сильнее всего это коснулось корейских и китайских моделей (-7%).

На подержанные SUV потрачено денег втрое больше, чем на машины В-класса

Сегмент SUV остается крупнейшим по затратам на вторичном рынке. Но несмотря на это, в абсолютном выражении лидируют б/у автомобили В-класса. Так, в октябре россияне приобрели их в количестве 155,2 тыс. единиц. Подержанных кроссоверов и внедорожников было куплено примерно в 1,5 раза меньше – 108,8 тыс. штук. Но в деньгах наблюдается обратная картина – на машины В-класса было потрачено 59,6 млрд рублей, а на SUV – 188,7 млрд рублей, т.е. в 3 раза больше. Таким образом, на долю кроссоверов и внедорожников пришлось около половины (49%) всей финансовой емкости вторичного рынка.

Среди других сегментов следует обратить внимание на С- (44,7 млрд рублей) и D-классы (39,2 млрд рублей), доля каждого из которых составила не менее 10%. А вот у других она не превысила и 5%, что в денежном выражении оказывается менее 20 млрд рублей.

Нельзя не отметить и то, что в октябре (по отношению к сентябрю) затраты выросли только по двум сегментам. Положительная динамика затронула подержанные пикапы (+5%) и минивэны (+1%). Все остальные сегменты оказались "в минусе", причем более других упали затраты на покупку автомобилей с пробегом В-класса (-7%).

"В октябре россияне купили меньше подержанных автомобилей, чем в сентябре. Соответственно, и денег на их покупку было потрачено меньше, чем месяцем ранее. Одной из причин снижения покупательской активности можно назвать частичную мобилизацию, которая завершилась в России как раз в конце октября", - считают в пресс-службе агентства "АВТОСТАТ".

"В отличие от рынка новых автомобилей, где господствуют кроссоверы и внедорожники, на вторичном рынке они пока уступают по популярности машинам В-класса. Но за счет более высокой средней цены сегмент SUV первенствует в структуре финансовой емкости. Цена является важнейшим фактором развития рынка, что подтверждается при его делении на возрастные категории или по странам происхождения марок. Например, дешевых отечественных автомобилей с пробегом покупается примерно на одном уровне с "европейцами" и "японцами", но по объему затраченных средств они отстают от них в несколько раз", - отмечают в пресс-службе "Открытие Авто".

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

"Открытие Авто" - блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

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Теги:
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