"Нижегородпассажиравтотранс" получил 32 новых автобуса Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Нижегородпассажиравтотранс" получил 32 новых автобуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" ГТЛК поставила предприятию 32 ЛиАЗа, которые работают на газу, что позволяет им быть более эффективными и экологичными.

Всего за последние 5 лет Нижний Новгород получил более 630 новых автобусов.

Ранее Глеб Никитин сообщал о дефиците водителей автобусов в Нижнем Новгороде. Для решение этой проблемы в регионе на 30% были увеличены зарплаты, для иногородних сотрудников подготавливается общежитие. Также меняется нагрузка на водителей с акцентом на часы пик.

Напомним, что общественный транспорт Нижнего Новгорода стал шестым в России по уровню качества.