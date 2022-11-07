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"Нижегородпассажиравтотранс" получил 32 новых автобуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" ГТЛК поставила предприятию 32 ЛиАЗа, которые работают на газу, что позволяет им быть более эффективными и экологичными.
Всего за последние 5 лет Нижний Новгород получил более 630 новых автобусов.
Ранее Глеб Никитин сообщал о дефиците водителей автобусов в Нижнем Новгороде. Для решение этой проблемы в регионе на 30% были увеличены зарплаты, для иногородних сотрудников подготавливается общежитие. Также меняется нагрузка на водителей с акцентом на часы пик.
Напомним, что общественный транспорт Нижнего Новгорода стал шестым в России по уровню качества.
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