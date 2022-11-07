Нижегородский ОНФ отправил очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО Общество

Фото: ОНФ Нижегородской области

Нижегородское отделение ОНФ отправило очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ по региону.

Согласно информации, несколько автомобилей доставили необходимое снаряжение для военных в Курскую область, двум подразделениям танкового батальона имени Козьмы Минина и воздушным десантникам. Собирать гумпомощь помогали неравнодушные нижегородцы, предприниматели, общественные организации.

Бойцы СВО получили от нижегородского ОНФ теплые вещи, спальники, раскладушки, печки. Земляки передали слова благодарности всем, кто принимал участие в отправке данного груза.

Кром того, из Нижнего Новгорода в госпиталь МВД в Донецке были доставлены необходимые медикаменты.

Ранее Арзамас отправил тонну гуманитарной помощи на Донбасс. Нижегородский ОНФ ранее уже отправил 10 тонн гуманитарной помощи на Донбасс.