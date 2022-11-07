Более 4,3 млрд рублей расходов в бюджете Нижнего Новгорода на 2023 году будут направлены на ЖКХ Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству рассмотрела проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Согласно информации, на жилищно-коммунальное хозяйство в следующем году будет направлено 4 млрд 324,1 млн рублей.

В частности, почти 2 млрд рублей выделено на проектирование и реконструкцию водопроводной станции "Малиновая гряда", более 1 млрд рублей - на строительство сетей водоснабжения в поселках Ольгино, Новинки и деревне Новопокровское, на содержание жилищного фона - 301 млн рублей, на взносы региональному оператору капремонта - 284,1 млн рублей, на ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах - 411 млн рублей, на капремонт муниципального жилья - 207,9 млн рублей, на ремонт аварийных сетей и ремонт колодцев - 55,8 млн рублей, на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (в том числе банно-оздоровительных предприятий) – 58 млн рублей; на ремонт помещений детей-сирот, – 3,2 млн рублей.

Также депутатам сообщили, что строительство газопровода в деревне Новопокровское завершится в 2023 году. На эти цели выделено 33,6 млн рублей.

Депутат Татьяна Скоробогатова предложила выделить 179,4 млн рублей на асфальтирование территорий двух детсадов и двух школ в каждом районе Нижнего Новгороде.

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей заложено в бюджете Нижнего Новгорода 2023 года на развитие транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 48,6 млрд рублей, расходы – 50,9 млрд рублей. 58% расходов будет направлено на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт).

Основной финансовый документ будет рассмотрен депутатами Гордумы на очередном заседании 14 декабря.