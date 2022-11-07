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Экономика

ОМК – среди лидеров корпоративной благотворительности

01 декабря 2022 09:58  [84] Экономика
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Практика Объединенной металлургической компании (ОМК) в области развития корпоративной социальной ответственности признана одной из лучших по итогам рейтинга "Лидеры корпоративной благотворительности". Его ежегодно составляет Ассоциация грантодающих организаций "Форум Доноров" при поддержке Совета Федерации и других партнеров.

Эксперты рейтинга оценивают подход компаний к благотворительной деятельности и социнвестициям, уровень управления и организации благотворительной деятельности, взаимодействие с заинтересованными сторонами, а также процесс совершенствования социально направленной работы. ОМК присвоен рейтинг "А" – "Лучшая практика". Эксперты отметили вклад компании в развитие корпоративной социальной ответственности, а также применение инновационных подходов к улучшению социальной жизни более чем в 30 регионах России.

Также ОМК заняла третье место в номинации "Лучшая программа в сфере экопросвещения". В 2022 году компания запустила экологическое волонтерское движение, выделив на это 14 млн рублей. Эксперты отметили глубину и проработанность программы. ОМК активно поддерживает экологические инициативы в регионах присутствия, в том числе и через вовлечение своих сотрудников в экопроекты, переработку отходов, охрану окружающей среды.

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев в своем послании к гостям премии отметил, что сейчас многие компании берут на себя важную просветительскую миссию и реализуют масштабные и качественные проекты, вдохновляющие людей на посильный вклад в сохранение экологии.

"Экологическое волонтерское движение ОМК появилось в 2022 году. Мы поддержали 55 экологических проектов волонтеров и некоммерческих организаций в 10 городах присутствиях компании. За довольно короткий срок нам удалось привлечь внимание общественности, СМИ к экологическим проблемам и вовлечь местные администрации, представителей бизнеса, НКО в их решение. Мы надеемся, что экологическое волонтерское движение наберет обороты в 2023 году", – отметила руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.

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Теги:
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