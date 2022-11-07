Карим Ибрагимов: "Сроки разработки схемы городской ливневой канализации надо оптимизировать" Экономика

Ситуация со схемой городской ливневой канализации оказалась в центре внимания депутатов Гордумы на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Председатель комиссии, депутат Карим Ибрагимов отметил, что сроки разработки данного документа должны быть оптимизированы:

"На комиссии неоднократно поднимался вопрос о необходимости системного решения проблем, связанных с работой ливневой канализации. С будущего года эта тема должна получить реальное развитие. По информации департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода, в ближайшие три года планируется разработать схему ливневой канализации с учетом имеющихся проблемных участков.

Администрация города направит на эти цели 140 млн рублей и в течение трех лет завершит разработку данного проекта. Комиссия считает, что сроки должны быть оптимизированы. Думаю, администрации города стоит поработать с подрядчиком с тем, чтобы мы увидели готовую схему уже по итогам 2023 года.

Проблемы ливневой канализации мы наблюдаем на протяжении многих лет. Оперативное и эффективное решение проблемы имеет важное значение для имиджа города и повышения качества жизни нижегородцев", - сказал Карим Ибрагимов.

Ранее сообщалось, что реновация сети городских ливневок в Нижнем Новгороде может начаться уже в 2022 году.