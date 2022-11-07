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Политика

Пять кандидатов прошли в следующий этап конкурса на пост главы Нижегородского района

01 декабря 2022 17:39  [210] Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пять кандидатов прошли в следующий этап конкурса на пост главы Нижегородского района. Об этом сообщила директор департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации Нижнего Новгорода Татьяна Конкина.

Согласно информации, они допущены к процедуре ассессмента, в рамках которого кандидаты пройдут профессиональное и личное тестирование, деловую игру и интервью.

Всего на конкурс было подано 40 заявок, их которых в очный этап прошли 14 человек, а 1 декабря 10 них представили свои проекты экспертам.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов отметил, что Нижегородский район – центральный и очень непростой. Для работы в нем необходимо знать город в целом и особенность самого района. 

Он добавил, что основные критерии отбора – опыт работы "на земле".

Все участники подготовили презентации со своим видением развития Нижегородского района.

Со списком 10 кандидатов, представивших сегодня свои проекты, можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Вовк, в следующий этап прошли Юрий Буланов, Александр Иванов, Сергей Крутов, Алексей Рыболовлев и Александр Щенников. 

Напомним, Илья Лагутин покинул пост главы администрации Нижегородского района в начале августа.  Он занимал этот пост с октября 2020 года.

На должность и.о. главы Нижегородского района назначили первого замглавы районной администрации Сергея Крутова.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил конкурс на пост главы администрации Нижегородского района в конце октября.

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