Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах поставлен на кадастровый учет Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах поставлен на кадастровый учет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Нижегородской области.

Согласно информации, корпус на 1,5 тысячи учеников представляет собой 5-этажное здание площадью 26 тысяч кв. м. Школа состоит из двух блоков, в одном из которых оборудованы учебные кабинеты и административные помещения, а в другом находятся вестибюль с гардеробами, столовая на 550 мест, 3 спортивных зала, библиотека и актовый зал на 555 учеников. Также доступен школьный коворкинг.

В центре здания находится атриум - универсальное пространство с открытой лестницей и панорамным лифтом.

Сейчас школа проходит процесс получения лицензии, после чего начнется набор учеников.

Ранее Глеб Никитин и Марк Сартан представили Владимиру Путину корпус "Школы 800" в Верхних Печерах.

Также Глеб Никитин пообещал приоритетное зачисление в "Школу 800" детей из близлежащих домов.

Напомним, возведение образовательного центра началось 1 июня 2020 года. Тогда отмечалось, что создание "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Её называли одним из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который должен был стать одним из символов грядущего юбилея. Строки окончания строительства несколько раз переносились.

В перспективе, крупнейший в России образовательный комплекс "Школа 800" будет состоять из трёх учебных корпусов в Нижнем Новгороде (на 1 500 мест - на бульваре Южный в Автозаводском районе, на 1 500 мест в мкр. "Верхние Печёры" в Нижегородском районе и на 1 100 мест - в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе. Также в комплекс будет входить центр дополнительного образования на 450 мест, расположенный на Бору.