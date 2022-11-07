Нацпроекты — людям
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 декабря 2022 18:54  [16] Производителей пива в России обяжут маркировать свою продукцию с 1 апреля 2023 года
01 декабря 2022 18:46  [26] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 2-5 декабря
01 декабря 2022 18:40  [29] Более 20 тысяч тонн тепличных овощей произведено в Нижегородской области в 2022 году
01 декабря 2022 18:26  [69] НРО "Союз пенсионеров России" закупил более 700 "Аптечек 60+" для пенсионеров ДНР
01 декабря 2022 18:00  [76] Резиденты экотехнопарка в Дзержинске вложат 7 млрд рублей в строительство объектов на его территории
01 декабря 2022 17:50  [102] Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах поставлен на кадастровый учет
01 декабря 2022 17:25  [117] Лечение в Нижегородском областном центре по борьбе со СПИД проходят 16 тысяч человек
01 декабря 2022 17:04  [150] ООО "Проект 3" возведёт по концессии мусорный завод в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
01 декабря 2022 16:41  [215] Первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" открылся в Нижнем Новгороде
01 декабря 2022 16:03  [112] Криптокошельки и биржи будут доступны пользователям Telegram
Общество

Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах поставлен на кадастровый учет

01 декабря 2022 17:50  [102] Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах поставлен на кадастровый учет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Нижегородской области.

Согласно информации, корпус на 1,5 тысячи учеников представляет собой 5-этажное здание площадью 26 тысяч кв. м. Школа состоит из двух блоков, в одном из которых оборудованы учебные кабинеты и административные помещения, а в другом находятся вестибюль с гардеробами, столовая на 550 мест, 3 спортивных зала, библиотека и актовый зал на 555 учеников. Также доступен школьный коворкинг.

В центре здания находится атриум - универсальное пространство с открытой лестницей и панорамным лифтом.

Сейчас школа проходит процесс получения лицензии, после чего начнется набор учеников.

Ранее Глеб Никитин и Марк Сартан представили Владимиру Путину корпус "Школы 800" в Верхних Печерах.

Также Глеб Никитин пообещал приоритетное зачисление в "Школу 800" детей из близлежащих домов.

Напомним, возведение образовательного центра началось 1 июня 2020 года. Тогда отмечалось, что создание "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Её называли одним из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который должен был стать одним из символов грядущего юбилея. Строки окончания строительства несколько раз переносились.

В перспективе, крупнейший в России образовательный комплекс "Школа 800" будет состоять из трёх учебных корпусов в Нижнем Новгороде (на 1 500 мест - на бульваре Южный в Автозаводском районе, на 1 500 мест в мкр. "Верхние Печёры" в Нижегородском районе и на 1 100 мест - в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе. Также в комплекс будет входить центр дополнительного образования на 450 мест, расположенный на Бору.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кадастровая палата Школа 800
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph