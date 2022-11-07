Ещё пять пожилых нижегородок за сутки лишились 925 тысяч рублей по схеме "ваш родственник попал в ДТП" Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сразу пять пожилых жительниц Нижнего Новгорода стали жертвами телефонных мошенников, работающих по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, только за сутки в районные отделы полиции поступили пять заявлений от пенсионерок, которые сообщили о звонках от людей, представившихся их родственниками. Они сообщали, что они стали виновниками ДТП. Затем к разговору подключались якобы сотрудники правоохранительных органов. Собеседники предлагали "откупить" родного человека от грозившей уголовной ответственности. Деньги предлагалось передать курьеру, который подъедет к ним домой.

Пенсионерки, обеспокоенные судьбой близких, отдали курьерам в общей сложности 925 000 рублей. Только потом, созвонившись с родственниками, пожилые женщины осознавали, что стали жертвами мошенников.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время полицейские проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск причастных к совершению преступления.

В полиции в очередной раз напоминают главное правило безопасности – прекратить любое общение с неизвестными лицами, если вам поступил телефонный звонок с сообщением, что родственник попал в ДТП - даже если вас называют по имени. Нужно незамедлительно перезвонить близкому человеку и убедиться в правдивости информации. Пожилые люди наиболее уязвимы перед действиями мошенников - и им следует регулярно напоминать о правилах финансовой безопасности.

Ранее сообщалось, что семь пожилых нижегородок за два дня лишились 2 млн рублей по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Кроме того, полицейские задержали 21-летнюю жительницу Кстова, которая также выступала курьером в аналогичной мошеннической схеме.