Максим Орешкин и Глеб Никитин приняли участие в пленарном заседании ESG-форума "СО.ЗНАНИЕ" Общество

Фото: Юлия Горшкова

Помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приняли участие в пленарном заседании "Человеческий капитал страны - основа устойчивости" всероссийского ESG-форума "СО.ЗНАНИЕ" на базе Корпоративного университета правительства региона (КУПНО). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также в мероприятии приняли участие гендиректор АНО "Агентство стратегических инициатив" Светлана Чупшева, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, гендиректор Национального ESG-альянса Андрей Шаронов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева, ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Анисимов.

Максим Орешкин отметил, что каждый раз, приезжая в Нижегородскую область, он постоянно чему-то учится.

"Коллеги здесь работают, делают правильные вещи", - сказал он.

Глеб Никитин рассказал об инвестициях в кадровый потенциал региона. Так, в Нижегородской области разработали первую в России гибкую региональную кадровую стратегию, создали КУПНО.

Светлана Чупшева в ходе выступления отметила, что к Национальной социальной инициативе (НСИ) уже подключились более 60 регионов.

Также в рамках форума трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития подписали правительство Нижегородской области, НИУ ВШЭ и КУПНО.

Напомним, с 1 по 3 декабря в Нижнем Новгороде проходит Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область создаст клуб ESG-регионов.