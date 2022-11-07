Симфонический концерт "Шуман. Безумства романтизма" пройдёт в пакгаузах 25 декабря Культура и отдых

Культурное пространство "Пакгаузы" и Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина в завершение концертной программы текущего года представят вечер симфонической музыки "Шуман. Безумства романтизма" (12+). Он состоится 25 декабря в 18:00.

В программе прозвучат поздние произведения Роберта Шумана, которые исполнят оркестр La Voce Strumentale, хор и солисты театра под управлением финского дирижёра Аапо Хаккинена. Это довольно редко исполняемые "Фантазия ор. 131 для скрипки с оркестром до-мажор", "Сцены из «Фауста» Гёте", а также Симфония №4 ре-минор (редакция 1841 года).

"Огромный диапазон эмоций, драйв и мечтательность, стихийность романтических порывов - всё это делает эту музыку крайне сложной для исполнения и при этом весьма привлекательной даже для неподготовленного слушателя", – анонсировал концерт худрук оперного театра Алексей Трифонов.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович этот концерт станет прекрасным подарком на Новый год для нижегородцев.

"Каждое событие в пакгаузах – особенное! Думаю, что в текущей обстановке важно как никогда дарить положительные эмоции. Многим нижегородцам будет интересно познакомиться с шедеврами Роберта Шумана и новым культурным пространством, особенно тем, кто там ещё не был", – подчеркнул Беркович.

Узнать подробности о программе и приобрести билеты можно по ссылке.

Напомним, нижегородские "Пакгаузы" в течение этого года завоевали несколько наград на престижных премиях. Недавно выставочный центр на Стрелке победил в номинации "Креативное пространство года" премии Russian Creative Awards.

Ранее Пакгаузы в Нижнем Новгороде победили в премиях "Сделано в России" и Innovative Public Interior Awards, а также стали лауреатом международной премии "Золотой Трезини".