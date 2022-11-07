Сотни специалистов в области образования и госслужбы изучают противодействие терроризму и экстремизму на базе НГЛУ Общество

Уникальная программа повышения квалификации для сотрудников образовательных учреждений и госслужащих разработана Институтом непрерывного образования НГЛУ совместно с Центром комплексной безопасности НГЛУ. Занятия проходят в онлайн-формате.



"Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова является федеральной инновационной площадкой с несколькими программами, в числе которых – "Полилингвальный форсайт-центр обеспечения комплексной безопасности образовательной среды". В 2022 году НГЛУ получил государственное задание от Министерства высшего образования и науки по проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма. В рамках реализации государственного задания НГЛУ разработал план мероприятий, который предполагает наличие просветительских, воспитательных и образовательных форматов", - говорит ректор НГЛУ Жанна Никонова.



По словам экспертов НГЛУ, одним из основных направлений в дорожной карте стала реализация программ повышения квалификации для специалистов в области образования и государственной службы, направленных на совершенствование компетенций по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма. Комплексным планом было запланировано обучение по 9 программам повышения квалификации.



"Первой программой, реализованной в рамках государственного задания, в октябре стала программа повышения квалификации "Антитеррористическая защищенность – основа безопасности детей и молодежи, - говорит директор Института непрерывного образования НГЛУ Юлия Чичерина. - Данная программа повышения квалификации реализуется на основе традиционно проводимой в НГЛУ Международной научно-практической конференции "Антитеррористическая защищенность – основа безопасности детей и молодежи" в рамках реализации государственного задания по проекту "Организационно-методическое обеспечение деятельности координационного центра по формированию у молодежи гражданской позиции, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактике экстремизма в молодежной среде" и дорожной карты федеральной инновационной площадки НГЛУ "Полилингвальный форсайт-центр обеспечения комплексной безопасности образовательной среды".



Программа повышения квалификации направлена на комплексный, многоступенчатый анализ состояния системы антитеррористической защищенности образовательных учреждений и выработку единого подхода к вопросам организации безопасности.



Участники программы погружаются в разностороннюю проблематику, связанную с вопросами профилактики терроризма в детской, подростковой и молодежной среде. Они изучают систему противодействия терроризму в Российской Федерации; явление международного терроризма как глобальной проблемы современности; антитеррористическую безопасность школы на современном этапе; профилактическую работу с учащимися по предупреждению террористических атак; способы и методы борьбы с террористическими организациями; методы патриотического воспитания молодежи как основного фактора подготовки защитников Отечества в условиях наличия террористических угроз и способности оказать противодействие террористическим атакам; организацию взаимодействия образовательных учреждений с правоохранительными органами по вопросам совершенствования системы антитеррористической защищенности; методы пропаганды здорового образ жизни и физического совершенства как способа антитеррористической защищенности образовательных учреждений.