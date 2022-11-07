Глеб Никитин: "Волонтёры никогда не остаются равнодушными к чужим проблемам" Общество

Глеб Никитин

5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра). С праздником всех причастных поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что волонтёрское движение стало важной частью жизни региона.

"Волонтёры никогда не остаются равнодушными к чужим проблемам. В центре их работы – всегда люди. Огромную помощь добровольцы оказали в период пандемии, а затем одними из первых включились в поддержку вынужденных переселенцев. Огромную роль волонтёрское движение играет в деле сохранения исторической памяти и заботы о ветеранах. Именно добровольцы создают своим трудом мостик между поколениями. Такие качества волонтёров, как милосердие, патриотизм, стремление сделать мир лучше, будут востребованы всегда", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что волонтёрские организации помогают во всех сложных ситуациях, участвуют в крупных региональных мероприятиях.

"Огромную помощь добровольцы оказали в период празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Мы получили колоссальный опыт взаимодействия в интересах нашего любимого города. В этом году волонтёры активно участвовали в борьбе с лесными пожарами. Есть и множество других примеров поддержки. Спасибо всем, кто сегодня продолжает эту работу, приходит на помощь людям, заботится о своей малой родине!" - сказал Глеб Никитин.