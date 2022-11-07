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Маршрут автобуса №2а в Заволжье будет скорректирован с 8 декабря. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, на маршруте "Улица Рождественская - улица Возрождения - Сады Победы" будет выполняться по 14 рейсов ежедневно - 7 в прямом и 7 в обратном направлении.
Автобус будет работать в 7:30 до 20:00 и станет круглогодичным, без сезонных перерывов.
Также участок маршрута перенесен с проспекта Мира на улицы Пичурина и Пирогова, что позволит улучшить транспортную доступность школы №3, Дворца культуры и ФОКа.
Ранее сообщалось, что два борских автобуса будут сохранены по просьбе жителей.
Также напомним, что автобус Т-24 в Нижнем Новгороде продлят до остановки "Горьковские товары" с 15 декабря.
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