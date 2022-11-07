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Общество

Более 60 квартир закупили в Нижнем Новгороде в 2022 году для жильцов аварийных домов

05 декабря 2022 17:57  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 60 квартир закупили в Нижнем Новгороде в 2022 году для жильцов аварийных домов. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре.

По данным на 1 октября, было проведено 28 аукционов для закупки квартир на первичном рынке, по итогам которых было заключено 28 контрактов на закупку 63 квартир.

Средняя стоимость квадратного метра составила 123 тысяч рублей. Отмечается, что на вторичном рынке квартиры в этом году не покупались.

Также заключено три контракта на приобретение квартир для жильцов домов, попадающих под снос в зоне строительства метро в районе площади Сенной.

До конца года планируется провести еще 76 аукционов, из которых 68 торгов для закупки 68 квартир на вторичном рынке и 8 аукционов для закупки 23 квартир на первичном рынке.

Ранее сообщалось, что более 700 человек переселили из аварийного фонда в Нижегородской области в первое полугодие 2022 года.

Также напомним, что Нижегородская область планирует дополнительно получить более 700 млн рублей на расселение аварийного жилья.

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Теги:
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