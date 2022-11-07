Нижегородская область планирует дополнительно получить более 700 млн рублей на расселение аварийного жилья Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область планирует дополнительно получить более 700 млн рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщили в Фонде ЖКХ.

Согласно информации, регион направил в Фонд заявку на предоставление дополнительного финансирования на реализацию этапа 2022-2023 годов. Нижегородская область планирует получить 706,12 млн рублей и добавить 29,42 млн рублей из областного бюджета.

Всего на расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Фонд ЖКХ выделил Нижегородской области 10,94 млрд рублей. В рамках софинансирования регион направил 462,23 млн рублей.

Эти средства направлены на переселение 13 740 человек из 6 171 непригодного для проживания жилого помещения общей площадью 218,5 тыс.кв.м.

В период с 2008 по 2016 год Нижегородской области Фонд ЖКХ 9,03 млрд. рублей, областное правительство - 7,85 млрд рублей. В этом период было расселено 25 006 человек из 11 899 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 436,05 тыс.кв.м.

Ранее сообщалось, что более 700 человек переселили из аварийного фонда в Нижегородской области в первое полугодие 2022 года.