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Общество

Часть жителей многоквартирного дома в Заволжье смогут вернуться домой

06 декабря 2022 13:06  [48] Общество
Фото: СУ СК Нижегородской области

Фото: СУ СК Нижегородской области

Часть жителей многоквартирного дома в Заволжье смогут вернуться домой. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава региона, на мечте ЧП работали глава округа Александр Мудров и заместитель губернатора Вячеслав Горев.

"После оперативного обследования здания большей части людей разрешили вернуться домой. Жильцы 1 и 2 этажей подъездов № 3 и №4 пока не могут вернуться обратно. Это восемь квартир, которых коснулся или пожар, или последствия его тушения", - отметил Глеб Никитин.

По его данным, 22 человека, в том числе 8 детей, на данный момент размещены у родных и друзей. Если потребуется, местные власти предоставят маневренный фонд.

"В доме восстановили электроснабжение. Сложности со светом возникли в одной квартире. Проблемой занимаются. После получения разрешения от специалистов планируется вернуть и газоснабжение", - добавил губернатор.

Он также рассказал, что жители совместно с управляющей компанией составляют акты повреждений и определяют порядок выполнения работ.  Восстанавливать межквартирные перегородки будет управляющая компания при поддержке администрации. Также жильцы могут обратиться в местную соцзащиту за матпомощью. До полной ликвидации последствий ситуация находится на контроле правительства региона.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту хлопка в многоквартирном доме в Заволжье. 

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Теги:
Глеб Никитин Заволжье
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