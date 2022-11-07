Часть жителей многоквартирного дома в Заволжье смогут вернуться домой Общество

Фото: СУ СК Нижегородской области

Часть жителей многоквартирного дома в Заволжье смогут вернуться домой. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава региона, на мечте ЧП работали глава округа Александр Мудров и заместитель губернатора Вячеслав Горев.

"После оперативного обследования здания большей части людей разрешили вернуться домой. Жильцы 1 и 2 этажей подъездов № 3 и №4 пока не могут вернуться обратно. Это восемь квартир, которых коснулся или пожар, или последствия его тушения", - отметил Глеб Никитин.

По его данным, 22 человека, в том числе 8 детей, на данный момент размещены у родных и друзей. Если потребуется, местные власти предоставят маневренный фонд.

"В доме восстановили электроснабжение. Сложности со светом возникли в одной квартире. Проблемой занимаются. После получения разрешения от специалистов планируется вернуть и газоснабжение", - добавил губернатор.

Он также рассказал, что жители совместно с управляющей компанией составляют акты повреждений и определяют порядок выполнения работ. Восстанавливать межквартирные перегородки будет управляющая компания при поддержке администрации. Также жильцы могут обратиться в местную соцзащиту за матпомощью. До полной ликвидации последствий ситуация находится на контроле правительства региона.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту хлопка в многоквартирном доме в Заволжье.