Свиным гриппом в Нижегородской области заразились уже 53 человека Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Свиным гриппом в Нижегородской области заразились уже 53 человека. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, грипп был подтвержден у 81 нижегородца, из которых у 53 человек был идентифицирован грипп А (H1N1 pdm09, свиной грипп).

На карантин в Нижегородской области полностью или частично закрыты 8% образовательных учреждений, из которых 9 школ и 7 детских садов полностью приостановили учебный процесс.

Сейчас в регионе привито более 1,4 млн человек, что составляет 45,56% населения области. В том числе прививку получили более 300 тысяч детей.

Как рассказала в интервью телеканалу "360" заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ "НИЦЭМ имени Гамалеи" Елена Бурцева, чаще всего свиным гриппом болеют взрослые работающие люди. Для людей с хроническими заболеваниями он особо опасен.

Также она добавила, что дальнейшее распространение гриппа будет зависеть от поведения нового штамма COVID-19, так как при появлении нового варианта коронавируса увеличивается активность других вирусов.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказал о методах профилактики и лечения свиного гриппа A (H1N1).

Также напомним, что специалисты Роспотребнадзора РФ сообщали о росте активности вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и B. В ведомстве предупредили, что штамм свиного гриппа A (H1N1), который вызвал эпидемию в 2009 году, до сих пор несёт значительную угрозу для здоровья людей.

"В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа", — подчеркнули в ведомстве.