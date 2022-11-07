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Общество

Новую вакцину с пролонгированным действием против нескольких штаммов гриппа разработали в России

06 декабря 2022 17:35  [64] Общество

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработали новую вакцину, которая способна защитить от разных штаммов гриппа на срок до 3-4 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на директора Центра Александра Гинцбурга.

Согласно информации, вакцина будет защищать в том числе от свиного гриппа А (H1N1) и, возможно, птичьего (H5N1). В настоящее время проходит вторая стадия исследований препарата.

"Мы сейчас этим занимаемся, вакцина будет работать от варианта H1N1 и от многих других вариантов гриппа, даже возможно от птичьего гриппа. Мы надеемся, что этой вакциной надо будет прививаться раз в три-четыре года", — заявил Гинцбург в интервью ТАСС.

По его словам, учёные придумали действие препарата таким образом, чтобы антитела стали вырабатываться к "стеблю" гриппа. Он пояснил, что там содержатся общие для всех вирусов гриппа части, "которые фактически не меняются от одного штамма к другому".

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора РФ сообщали о росте активности вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и B. В ведомстве предупредили, что штамм свиного гриппа A (H1N1), который вызвал эпидемию в 2009 году, до сих пор несёт значительную угрозу для здоровья людей.

"В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа", — подчеркнули в ведомстве.

Свиным гриппом в Нижегородской области заразились уже 53 человека. 

Прививку от гриппа сделали 44,8% жителей региона (1,4 млн человек). Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, всего в регион поступило 1,422 млн доз вакцины от гриппа, в том числе 293,5 тыс. доз детской вакцины. 

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Теги:
Вакцина Грипп
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