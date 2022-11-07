Дома в пяти районах Нижнего Новгорода временно отключены от систем ЖКХ 7 декабря Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 7 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Так, в Канавинском районе произойдёт непродолжительное отключение горячего водоснабжения. С 9:00 до 13:00 горячей воды не будет на улице Чкалова - в многоквартирном доме №37.

Также горячую воду временно отключат в Приокском районе. Работы работы коснутся дома №20 по улице Маршала Жукова. Отключение горячего водоснабжения здесь запланировано с 9:00 до 17:00.

Как сообщили в администрации Нижегородского района, в связи с профилактическими работами с 9:00 до 14:00 будет отключено электричество в двух многоквартирных домах на улице Горького. В частности, без света останутся жильцы более 350 квартир, расположенных в домах № 184 и 186.

Кроме того, по информации Россетей, в городе произойдут внерегламентные отключения электроснабжения.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 произойдут отключения света по адресам: ул. Геройская, 16, 17; ул. Дизелестроительная, 1, 3, 5, 7/13, ул. Героя Советского Союза Сафронова, 4; ул. Перекопская, 3.

В Канавинском районе с 9:00 до 13:00 света не будет на улице Анатолия Григорьева, 8; улице Вольской, 4; улице Июльских Дней, 6, 8.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 электричество будет отключено по адресам: ул. Болотникова, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Кишиневская, 1-8, 9а, 9б, 10, 12, 14, 14а; ул. Слуцкая, 1-5, 5а, 7, 9; ул. Тормозная, 1-4, 7, 9-22, 24, 68; ул. Фонвизина, 1, 3, 5, 7, 9-14; ул. Щорса, 29, 31.

В Советском районе без света останутся дома частного сектора. С 9:00 до 17:00 электричество будет отключено по адресам: ул. Грачевская, 1, 2, 3, 4, 6; ул. Лыжная, 15-24; ул. Охотничья, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Сорочинская, 1, 3, 5, 7; ул. Щепкина, 2, 4, 6, 8 и все дома на ул. Манежной.