ВТБ в ПФО увеличил выдачи автокредитов в ноябре на 12% Бизнес

ВТБ в Приволжском федеральном округе в последний месяц осени оформил почти 2 тысячи автокредитов на сумму, превышающую 1,6 млрд рублей. Это на 12% больше, чем месяцем ранее. За январь-ноябрь 2022 года банк предоставил жителям ПФО порядка 14 тысяч займов на покупку автомобилей на общую сумму более 13,5 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств в округе стали Республика Татарстан (273 млн рублей), Республика Башкортостан (более 244 млн рублей) и Пермский край (239 млн рублей).

В Нижегородской области в ноябре клиенты ВТБ оформили 170 автокредитов на сумму свыше 185 млн рублей. По итогам 11 месяцев банк предоставил нижегородцам более 1,2 тыс. займов на покупку автомобилей на 1,5 млрд рублей.

В целом по России в ВТБ за январь-ноябрь автолюбители провели свыше 47,5 тысяч сделок примерно на 57 млрд рублей. В ноябре клиенты оформили в банке более 5,8 тысячи кредитов объемом почти на 6 млрд рублей, что на 10% выше результата октября. Средний размер кредита в ноябре составил около 1 млн рублей.

Более половины продаж (54%) по итогам ноября пришлась на новые автомобили. В предпоследний месяц года на их покупку ВТБ выдал россиянам более 3,8 млрд рублей. Наибольшим интересом у заемщиков традиционно пользуются отечественные марки – их доля в выдачах ВТБ за месяц выросла более чем на 6 пп и по итогам ноября превысила 65%. Высокий спрос по итогам ноября отмечен на автомобили Lada – на нее пришлось 6 из 10 кредитных сделок ВТБ в России.

По оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей, что на 8% превышает результат октября. Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей. В декабре ВТБ ожидает дальнейший рост активности заёмщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.