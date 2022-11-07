Реальная заработная плата в Нижегородской области уменьшилась на 1,5% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородстат подготовил доклад "Социально-экономическое положение Нижегородской области", содержащие оперативные данные с начала 2022 года по октябрь.

Согласно информации, в нем предоставлена информация о рынке труда, зарплатах и демографической ситуации.

Так, за 9 месяцев 2022 году в Нижегородской области родилось 18 238 человек, а умерло - 36 539. Таким образом, убыль населения составляет 18 301 человек.

С января по сентябрь в регионе был заключен 15 571 брак, а разводов зарегистрировано 9 946.

Что касается рынка труда, то средняя месячная зарплата составляет 44 599 рублей, при этом реальная заработная плата к аналогичному периоду 2021 года составляет 98,5%.

Среднедушевые денежные доходы нижегородцев составляют 39 999 рублей. В соотношении с данными 2021 года они составляют 97,8%.

Безработных в Нижегородской области насчитывается 74,4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают 4,5% жителей Нижегородской области.

Также напомним, что в сентябре этого года Нижний Новгород занял 35 место в рейтинге зарплат среди ста крупных городов России.

Кроме того, Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по материальному благополучию населения по итогам 2021 года.

При этом нижегородцы отдают за ипотеку более 65% зарплаты.