Более 1,5 тысяч нижегородцев уже призваны на службу в армию в рамках осенней кампании Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 1,5 тысяч нижегородцев уже призваны на службу в армию в рамках осенней кампании. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

Согласно информации, из них уже более 1,1 тысячи человек отправились в места прохождения срочной военной службы. Всего на заседания призывных комиссий региона прибыло более 8 тысяч мужчин.

Отсрочку от срочной службы в осенний призыв получили более 5 тысяч человек, большинство - из-за получения образования, еще около 400 - в связи с временной негодностью. Полностью освобождены от призыва около 2 тысяч мужчин, в основном по состоянию здоровья.

Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов напомнил, что срочники не будут отправляться в горячие точки и отметил, что осенний призыв проходит по плану.

Напомним, осенний призыв начался в Нижегородской области 1 ноября.

В период с 1 ноября по 31 декабря по всей стране в армию планируется призвать 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. В Нижегородской области отправятся служить около 1 700 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода. Из них около 500 планируется направить в элитные воинские части.