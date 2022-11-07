Выставка произведений художника-графика Николая Величко открылась в НГХМ Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НГХМ приглашает нижегородцев и гостей города на выставку, приуроченную к 90-летию со дня рождения нижегородского художника-графика Николая Величко.

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, в экспозиции под названием "Отразивший время" представлено около 100 произведений художника: портреты, пейзажи, натюрморты.

"Сложные композиции, рассказывающие о жизни современников, привычнее видеть в масляной живописи. Работа акварелью, не позволяющей что-то изменить, дополнить, поработать над деталями, требует от художника уникального умения найти, осмыслить и запечатлеть на листе бумаги за короткое время сложные многофигурные композиции. Это подвластно только талантливому зрелому мастеру", - считает куратор выставки, заведующая отделом экспозиционно-выставочной деятельности НГХМ Наталья Соколова.

Выставка будет открыта для посещения до 22 января.

Ранее юбилейная выставка Владимира Величко открылась в НГХМ.