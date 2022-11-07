Путин: Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла Общество

Президент РФ Владимир Путин 7 декабря в режиме видеоконференции проводит ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В рамках обсуждения блока вопросов, посвящённых специальной военной операции, глава государства заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в России лишены смысла.

"Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла", — цитирует слова президента телеканал "360".

Владимир Путин подчеркнул, что в дополнительной мобилизации на сегодняшний день нет никакой необходимости для государства и для министерства обороны.

По словам Путина, из 300 тысяч мобилизованных россиян около 150 тысяч военнослужащих находятся в зоне СВО, причём только 77 тысяч находится непосредственно в боевых подразделениях. Остальные на вторых и третьих рубежах выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.

Напомним, о завершении частичной мобилизации в Нижегородской области было объявлено 3 ноября. Военкоматы теперь принимают только добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту.

В военном комиссариате Нижегородской области в соответствии с указаниями начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ организована горячая линия по работе с членами семей военнослужащих, призванных в регионе на военную службу по мобилизации и по контракту.