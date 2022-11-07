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В личном кабинете клиента "ТНС энерго НН" появился новый раздел

08 декабря 2022 11:28  [106] Общество

"ТНС энерго НН" информирует о том, что на официальном сайте nn.tns-e.ru в личном кабинете частного клиента появился новый раздел "Начисления и платежи за последний платежный период".

Для удобства клиентов в этом разделе представлен подробный расчет суммы, выставленной в последней квитанции.

Раздел включает в себя:

Расшифровку сумм, из которых складывается сумма "К оплате";
Расшифровку начислений за услугу "Электроснабжение";
Информацию о показаниях, принятых к расчету, и тарифах клиента.

Данное нововведение сделает расчеты за потребленную электроэнергию максимально прозрачными, и позволит клиентам контролировать начисления.

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Теги:
ТНС Энерго
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