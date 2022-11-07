В личном кабинете клиента "ТНС энерго НН" появился новый раздел Общество

"ТНС энерго НН" информирует о том, что на официальном сайте nn.tns-e.ru в личном кабинете частного клиента появился новый раздел "Начисления и платежи за последний платежный период".

Для удобства клиентов в этом разделе представлен подробный расчет суммы, выставленной в последней квитанции.

Раздел включает в себя:

Расшифровку сумм, из которых складывается сумма "К оплате";

Расшифровку начислений за услугу "Электроснабжение";

Информацию о показаниях, принятых к расчету, и тарифах клиента.

Данное нововведение сделает расчеты за потребленную электроэнергию максимально прозрачными, и позволит клиентам контролировать начисления.