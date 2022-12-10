Евгений Люлин: "Работники ЗАГС фиксируют важнейшие события жизненного пути человека" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работников органов ЗАГС.

"Уважаемые друзья! Поздравляю с профессиональным праздником ветеранов и работников органов ЗАГС!

Именно вы фиксируете важнейшие события жизненного пути человека – рождение, вступление в брак, смерть. Повинуясь естественному ходу жизни, разные люди приходят к вам со своей радостью и со своим горем, и для каждого вы находите нужные слова.

Ответственность и компетентность, внимание и забота, участие и душевная теплота – вот главные составляющие профессионального мастерства работников органов ЗАГС, своим трудом вносящих вклад в дело укрепления института семьи, моральных и нравственных ценностей, уважения к традициям, защиты прав и законных интересов наших граждан.

Много десятилетий вы ведёте летопись судеб нижегородцев, от имени которых я хотел бы сказать вам искренние слова благодарности и признательности! Желаю вам успехов в вашей профессиональной деятельности, здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.