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Общество

Евгений Люлин: "Работники ЗАГС фиксируют важнейшие события жизненного пути человека"

18 декабря 2022 09:50  [24] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работников органов ЗАГС.

"Уважаемые друзья! Поздравляю с профессиональным праздником ветеранов и работников органов ЗАГС!

Именно вы фиксируете важнейшие события жизненного пути человека – рождение, вступление в брак, смерть. Повинуясь естественному ходу жизни, разные люди приходят к вам со своей радостью и со своим горем, и для каждого вы находите нужные слова.

Ответственность и компетентность, внимание и забота, участие и душевная теплота – вот главные составляющие профессионального мастерства работников органов ЗАГС, своим трудом вносящих вклад в дело укрепления института семьи, моральных и нравственных ценностей, уважения к традициям, защиты прав и законных интересов наших граждан.

Много десятилетий вы ведёте летопись судеб нижегородцев, от имени которых я хотел бы сказать вам искренние слова благодарности и признательности! Желаю вам успехов в вашей профессиональной деятельности, здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин ЗАГС
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