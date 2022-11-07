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Бизнес

ВТБ поддерживает продление Дальневосточной ипотеки

09 декабря 2022 11:02  [79] Бизнес

ВТБ поддерживает продление программы Дальневосточной ипотеки до конца 2030 года. По оценке банка, решение будет способствовать дальнейшему развитию социального и строительного секторов региона. Сегодня каждый третий ипотечный кредит в ДФО ВТБ выдает по льготной программе.

С момента запуска проекта свыше 8,4 тыс. клиентов ВТБ оформили по нему ипотеку более чем на 37 млрд рублей, из них 2,3 тыс. кредитов на 11 млрд рублей – в этом году. Условиями программы могут воспользоваться семьи, в которых оба супруга не достигли 36-летнего возраста, или одинокие родители до 36 лет, воспитывающие ребенка до 19 лет. Также программа распространяется на врачей и учителей.

"Создание комфортных условий для проживания остается одним из ключевых инструментов социально-экономического развития Дальнего Востока. Во многом эту задачу выполняет Дальневосточная ипотека, позволяя клиентам улучшить жилищные условия с минимальной финансовой нагрузкой. Продление программы до конца 2030 года даст новый импульс развитию социального и строительного сегментов региона и поддержит большее количество заемщиков", - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. В ноябре банк оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок составил более 834 млрд рублей. Средний чек по итогам ноября составил примерно 4,6 млн рублей.

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Теги:
ВТБ
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