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Общество

Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург планируют создать новые совместные туристические проекты

09 декабря 2022 12:10  [99] Общество

Фото: Наталья Битулина

Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург планируют создать новые совместные туристические проекты. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на председателя комитета по туризму Москвы Евгения Козлова.

Напомним, в июне текущего года Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. В рамках него реализуется проект "От рассвета до заката".

По словам Козлова, за полгода работы стороны научились обмениваться данными о портрете туристов.

"Происходит раскрытие глаз, когда мы говорим: "А кто эти москвичи, которые приехали в Нижний? А кто эти нижегородцы, которые приехали в Москву?". Когда обменялись этими данными, свозили друг к другу в гости туристические компании с ознакомительными визитами, произошло накопление этого потенциала. И за полгода мы по сути научились друг с другом общаться", — рассказал он.

Изначально правительство Москвы совместно с правительством Санкт-Петербурга разработали проект "Два города — миллион впечатлений", но затем специалисты предложили присоединиться и другим городам.

"Либо сев на "Сапсан", они могут дальше доехать до Нижнего Новгорода. Объем впечатлений будет совершенно другой. И так к нашему партнерству Москвы и Санкт-Петербурга добавился Нижний Новгород — "От рассвета до заката". Посмотрим дальше, насколько активна будет Казань", — отметил Евгений Козлов.

Отмечается, что сотрудничество помогло понять, что эти города является не конкурентами, а партнерами. В 2023 году будут формироваться новые туристические продукты.

Кроме того, Евгений Козлов подчеркнул, что сотрудничество позволяет предпринимателям найти новые возможности.

"Партнерство — это важно для здоровья экономики и для формирования впечатлений наших жителей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что три новых маршрута по Нижнему Новгороду появились на портале Russpass.

Также напомним, что единый билет Russpass создан для автобусных экскурсий по Нижнему Новгороду, Санкт-Петербургу и Москве.

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