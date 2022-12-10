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Нижний Новгород удерживает лидерство в голосовании за звание "Молодежной столицы России"

10 декабря 2022 16:23  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижний Новгород удерживает лидерство в голосовании за звание "Молодежной столицы России". Об этом сообщается на сайте Росмолодежи.

Согласно информации, сейчас у столицы Приволжья 122 398 голосов, тогда как у ближайшего преследователя - Владивостока - 93 409.

Голосование завершается сегодня. Отдать свой голос за Нижний Новгород можно на сайте Росмолодежи.

Ранее сообщалось, что комиссия конкурса "Молодежная столица России" оценила "молодежность" Нижнего Новгорода.

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Теги:
Конкурсы Молодежь
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