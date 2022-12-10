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Нижний Новгород удерживает лидерство в голосовании за звание "Молодежной столицы России". Об этом сообщается на сайте Росмолодежи.
Согласно информации, сейчас у столицы Приволжья 122 398 голосов, тогда как у ближайшего преследователя - Владивостока - 93 409.
Голосование завершается сегодня. Отдать свой голос за Нижний Новгород можно на сайте Росмолодежи.
Ранее сообщалось, что комиссия конкурса "Молодежная столица России" оценила "молодежность" Нижнего Новгорода.
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