Нижний Новгород удерживает лидерство в голосовании за звание "Молодежной столицы России" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижний Новгород удерживает лидерство в голосовании за звание "Молодежной столицы России". Об этом сообщается на сайте Росмолодежи.

Согласно информации, сейчас у столицы Приволжья 122 398 голосов, тогда как у ближайшего преследователя - Владивостока - 93 409.

Голосование завершается сегодня. Отдать свой голос за Нижний Новгород можно на сайте Росмолодежи.

Ранее сообщалось, что комиссия конкурса "Молодежная столица России" оценила "молодежность" Нижнего Новгорода.