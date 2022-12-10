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Политика

Нижегородский депутат Александр Курдюмов попал в санкционный список США

10 декабря 2022 16:46  [1] Политика
Александр Курдюмов

Александр Курдюмов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский депутат Александр Курдюмов попал в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Согласно информации, Александр Курдюмов попал в SDN List - список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц.

В него попадают лица, представляющие угрозу национальной безопасти и политике США. Американским физическим и юридическим лицам запрещаются любые финансовые операции с гражданами, попавшими в SDN List.

Напомним, Александр Курдюмов в период с 2008 по 2009 год был депутатом Думы Нижнего Новгорода, с 2009 по 2011 год - депутатом Заксобрания Нижегородской области.

С 2003 по 2021 год - депутат Государственной думы РФ. В настоящее время - член Центральной избирательной комиссии РФ, член Президиума ЛДПР. 

Ранее ЕС ввёл санкции в отношении четырёх уроженцев Нижегородской области и Захара Прилепина. Под санкции Австралии попали три нижегородских депутата Госдумы, а губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попал в санкционные списки Канады и Великобритании

Также США ввели санкции в отношении сенаторов Совета Федерации РФ от Нижегородской области.

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