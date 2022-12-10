Сильный снегопад и гололед прогнозируются в Нижегородской области 11 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сильный снегопад и гололед прогнозируются в Нижегородской области 11 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, неблагоприятные погодные условия начнутся в ночь с 10 на 11 декабря и сохранятся в течение воскресенья.

Утром сильный снег перейдет в мокрый снег и дождь. Также образуется гололед, а видимость на дорогах ухудшится до 500 метров и менее.

Ранее сообщалось, что почти тысяча рабочих и около 400 единиц техники устраняют последствия снегопада в Нижнем Новгороде.

В Нижегородской области в готовности находятся 200 бригад энергетиков из 898 человек, в чьем распоряжении 329 единиц техники и 87 резервных источников энергоснабжения.

Также в "Нижновэнерго" рассказали, как нижегородцы могут сообщить об отключениях электричества.