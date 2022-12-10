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Сильный снегопад и гололед прогнозируются в Нижегородской области 11 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, неблагоприятные погодные условия начнутся в ночь с 10 на 11 декабря и сохранятся в течение воскресенья.
Утром сильный снег перейдет в мокрый снег и дождь. Также образуется гололед, а видимость на дорогах ухудшится до 500 метров и менее.
Ранее сообщалось, что почти тысяча рабочих и около 400 единиц техники устраняют последствия снегопада в Нижнем Новгороде.
В Нижегородской области в готовности находятся 200 бригад энергетиков из 898 человек, в чьем распоряжении 329 единиц техники и 87 резервных источников энергоснабжения.
Также в "Нижновэнерго" рассказали, как нижегородцы могут сообщить об отключениях электричества.
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