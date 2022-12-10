Спектакль "12" Никиты Михалкова представят в Нижнем Новгороде 20 декабря Культура и отдых

Фото: Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова

Спектакль "12" Никиты Михалкова представят в Нижнем Новгороде 20 декабря. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, показ пройдет в 19:00 на сцене Нижегородского театра юного зрителя. Роль старшего присяжного исполнит сам Никита Михалков.

Как рассказали постановщики, спектакль повествует о рассмотрении присяжными уголовного дела об убийстве чеченским юношей своего приемного отца.

"Спектакль – размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде, серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого", - говорится в сообщению.

Узнать подробности и приобрести билеты можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что дополнительный показ ледового мюзикла "Аленький цветочек" пройдет в Нижнем Новгороде 23 декабря.

Также напомним, что гастрольные спектакли театров ДНР в Нижегородской области посетили 7 тысяч человек.