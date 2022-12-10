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Культура и отдых

Спектакль "12" Никиты Михалкова представят в Нижнем Новгороде 20 декабря

12 декабря 2022 18:24  [132] Культура и отдых

Фото: Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова

Спектакль "12" Никиты Михалкова представят в Нижнем Новгороде 20 декабря. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, показ пройдет в 19:00 на сцене Нижегородского театра юного зрителя. Роль старшего присяжного исполнит сам Никита Михалков.

Как рассказали постановщики, спектакль повествует о рассмотрении присяжными уголовного дела об убийстве чеченским юношей своего приемного отца.

"Спектакль – размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде, серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого", - говорится в сообщению.

Узнать подробности и приобрести билеты можно по ссылке

Ранее сообщалось, что дополнительный показ ледового мюзикла "Аленький цветочек" пройдет в Нижнем Новгороде 23 декабря.

Также напомним, что гастрольные спектакли театров ДНР в Нижегородской области посетили 7 тысяч человек.

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Теги:
Спектакль Театр
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