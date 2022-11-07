Нацпроекты — людям
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 декабря 2022 18:52  [54] Гастрольные спектакли театров ДНР в Нижегородской области посетили 7 тысяч человек
05 декабря 2022 18:04  [76] Выставка произведений художника-графика Николая Величко открылась в НГХМ
04 декабря 2022 13:14  [366] Симфонический концерт "Шуман. Безумства романтизма" пройдёт в пакгаузах 25 декабря
02 декабря 2022 12:04  [371] Нижегородцы 10 декабря могут посетить зоопарк "Лимпопо" за полцены
01 декабря 2022 15:12  [268] Депутаты Думы Дзержинска поздравили Краеведческий музей города с 90-летием
01 декабря 2022 13:57  [382] Каток открылся в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода
01 декабря 2022 13:28  [323] ЦТМ представит премьеру спектакля "Циники" по роману Мариенгофа с 8 декабря
01 декабря 2022 11:52  [209] Шифр праздника: киноновинки декабря в видеосервисе Wink
01 декабря 2022 10:20  [285] "Беспринципные" расширяют влияние: новый сезон сериала покажут "Кинопоиск", START и Wink
30 ноября 2022 17:36  [539] Новогодняя программа в нижегородском парке "Швейцария" продлится с 31 декабря по 8 января
Культура и отдых

Гастрольные спектакли театров ДНР в Нижегородской области посетили 7 тысяч человек

05 декабря 2022 18:52  [54] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Гастроли трех театральных коллективов Донецкой народной республики завершились в Нижегородской области. Всего спектакли театров ДНР в рамках "Больших гастролей" посетили около 7000 жителей региона, почти 2000 молодых нижегородцев приобрели билеты на них по "Пушкинской карте".

Гастроли состоялись в рамках Всероссийской гастрольно-концертной программы "Большие гастроли", реализуемой при поддержке Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Министерства культуры РФ.

Свое творчество жителям региона представили Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко (Донбасс-опера), Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна (Муздрама) и Донецкий республиканский академический молодежный театр (Донецкий РАМТ).

Коллектив Донбасс-оперы выступил на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина с балетными спектаклями "Малыш и Карлсон", "Тысяча и одна ночь" и "Пер Гюнт". Труппа музыкально-драматического театра представила на сцене Дзержинского театра драмы знаменитую рок-оперу "Юнона и Авось". Коллектив Донецкого РАМТА, совершивший небольшой гастрольный тур по Нижегородской области, выступил на сцене Лысковского районного дворца культуры, Кстовского театра кукол и Нижегородского академического театра драмы имени М. Горького со спектаклями "Левша" и "Человек из Подольска".

"Благодаря федеральной программе "Большие гастроли" жители Нижегородской области получили уникальную возможность ознакомиться с творчеством наших новых регионов. Все три театральных коллектива, посетивших нас в ноябре-декабре 2022 года, могут похвастать славными традициями, яркими постановками, успешными выступлениями на фестивалях театрального искусства разных уровней. Их гастроли вызвали живой интерес нижегородцев и стали ярким событием в культурной жизни региона", – рассказал заместитель министра культуры Нижегородской области Андрей Попов.

Ранее сообщалось, что гастроли Донецкого музыкально-драматического театра прошли в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДНР Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph