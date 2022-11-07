Гастрольные спектакли театров ДНР в Нижегородской области посетили 7 тысяч человек Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Гастроли трех театральных коллективов Донецкой народной республики завершились в Нижегородской области. Всего спектакли театров ДНР в рамках "Больших гастролей" посетили около 7000 жителей региона, почти 2000 молодых нижегородцев приобрели билеты на них по "Пушкинской карте".

Гастроли состоялись в рамках Всероссийской гастрольно-концертной программы "Большие гастроли", реализуемой при поддержке Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Министерства культуры РФ.

Свое творчество жителям региона представили Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко (Донбасс-опера), Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна (Муздрама) и Донецкий республиканский академический молодежный театр (Донецкий РАМТ).

Коллектив Донбасс-оперы выступил на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина с балетными спектаклями "Малыш и Карлсон", "Тысяча и одна ночь" и "Пер Гюнт". Труппа музыкально-драматического театра представила на сцене Дзержинского театра драмы знаменитую рок-оперу "Юнона и Авось". Коллектив Донецкого РАМТА, совершивший небольшой гастрольный тур по Нижегородской области, выступил на сцене Лысковского районного дворца культуры, Кстовского театра кукол и Нижегородского академического театра драмы имени М. Горького со спектаклями "Левша" и "Человек из Подольска".

"Благодаря федеральной программе "Большие гастроли" жители Нижегородской области получили уникальную возможность ознакомиться с творчеством наших новых регионов. Все три театральных коллектива, посетивших нас в ноябре-декабре 2022 года, могут похвастать славными традициями, яркими постановками, успешными выступлениями на фестивалях театрального искусства разных уровней. Их гастроли вызвали живой интерес нижегородцев и стали ярким событием в культурной жизни региона", – рассказал заместитель министра культуры Нижегородской области Андрей Попов.

Ранее сообщалось, что гастроли Донецкого музыкально-драматического театра прошли в Нижнем Новгороде.