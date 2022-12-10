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Политика

Ассоциация законодателей ПФО обсудила реализацию нацпроекта "Культура" в Марий Эл

13 декабря 2022 16:15  [76] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Ассоциация законодательных органов госвласти субъектов ПФО провела 66-е заседание в Йошкар-Оле. Как сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания, спикер ЗСНО Евгений Люлин вместе со своими коллегами-законодателями обсудил ряд вопросов, в том числе, реализацию нацпроекта "Культура".  

Перед началом заседания участники посетили Марийскую государственную филармонию имени Якова Эшпая. Именно благодаря включению объекта в нацпроект "Культура" её строительство было возобновлено в 2020 году. В августе 2021-го состоялось открытие нового здания филармонии, в оформлении которого использованы национальные мотивы.

"По вопросу реализации национального проекта "Культура" в целом у нас во всех регионах округа, в том числе в Марий Эл, проводится много мероприятий, идет строительство и капитальный ремонт объектов культуры (порядка 100 по ПФО), оснащаются инструментами и современным оборудованием детские школы искусств (126 школ по ПФО), создаются библиотеки (50 по ПФО) и виртуальные концертные залы (21 в 13 регионах ПФО, кроме Самарской области), реализуется проект "Пушкинская карта" - уже более 2,5 тысяч организаций культуры присоединились к нему в этом году", - сказал полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

"Культурная жизнь с каждым годом становится ещё доступнее жителям Нижегородской области. В городах и сёлах региона работают виртуальные концертные залы, поддерживаются местные театральные коллективы. Большое внимание уделяется сохранению нашего литературного наследия. Подобная работа проводится в других регионах ПФО. Мы должны не только изучить опыт наших коллег, но и грамотно внедрить его у себя, используя только лучшие наработки", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа Евгений Люлин.

По итогам обсуждения законодатели сформулировали целый ряд предложений и конкретных решений. В частности, члены Ассоциации предложили Государственной Думе ускорить принятие законопроекта о внесении изменений в статью закона "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Речь идёт о предоставлении права организациям культуры устанавливать льготы для ветеранов боевых действий.

Кроме того, Правительству России предложено продлить срок реализации нацпроекта "Культура" до 2030 года, а также ускорить принятие и внедрение федеральной программы "Земский работник культуры". Также ряд рекомендаций законодатели направили в федеральный Минкульт.

Ранее сообщалось, что единовременную выплату предложили установить для сотрудников предприятий НХП.

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Теги:
Законодательное собрание ПФО
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