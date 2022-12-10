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Около 2 тысяч человек в Нижегородской области остаются без электричества. Об этом сообщили в ПАО "Россети Центр и Приволжье".
По данным на 18:00 13 декабря, проблемы с электроснабжением наблюдаются в 23 населенных пунктах с населением около 2 тысяч человек.
Отключения до сих пор фиксируются в Лысковском, Сергачском, Борском и Богородском районах.
Напомним, режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах Нижегородской области.
Также ранее сообщалось, что почти 200 бригад энергетиков работают в Нижегородской области.
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