Около 2 тысяч человек в Нижегородской области остаются без электричества Общество

Фото: ПАО "Россети Центр и Приволжье"

Около 2 тысяч человек в Нижегородской области остаются без электричества. Об этом сообщили в ПАО "Россети Центр и Приволжье".

По данным на 18:00 13 декабря, проблемы с электроснабжением наблюдаются в 23 населенных пунктах с населением около 2 тысяч человек.

Отключения до сих пор фиксируются в Лысковском, Сергачском, Борском и Богородском районах.

Напомним, режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах Нижегородской области.

Также ранее сообщалось, что почти 200 бригад энергетиков работают в Нижегородской области.