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Общество

Около 2 тысяч человек в Нижегородской области остаются без электричества

13 декабря 2022 18:31  [93] Общество

Фото: ПАО "Россети Центр и Приволжье"

Около 2 тысяч человек в Нижегородской области остаются без электричества. Об этом сообщили в ПАО "Россети Центр и Приволжье".

По данным на 18:00 13 декабря, проблемы с электроснабжением наблюдаются в 23 населенных пунктах с населением около 2 тысяч человек.

Отключения до сих пор фиксируются в Лысковском, Сергачском, Борском и Богородском районах. 

Напомним, режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах Нижегородской области.

Также ранее сообщалось, что почти 200 бригад энергетиков работают в Нижегородской области.

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Теги:
Электроэнергия
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