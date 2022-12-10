Три нижегородки приняли участие во Всероссийском проекте "Вышитая карта России" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три нижегородки приняли участие во Всероссийском проекте "Вышитая карта России". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники предприятия "Гипюр" Наталья Харламова, Ольга Поклонская и Надежда Наумова были награждены за участие в проекте, в рамках которого 200 российских мастеров вышили карту России площадью 21 кв. м и весом 50 килограмм.

Нижегородские мастерицы вручную вышили образ Нижегородской ярмарки на части полотна, повторяющей границы региона.

Создание всей рукотворной карты длилось почти 10 месяцев. 12 декабря мастера были награждены благодарственными письмами за вклад в общую работу.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе сохранилось множество народных художественных промыслов, отражающих душу России.

"Приятно, что работа наших мастериц по созданию карты страны была отмечена. Важно, чтобы как можно больше людей узнало о Нижегородской области, ее красоте", - сказал глава региона.

В региональном министерстве туризма и промыслов добавили, что нижегородки также создали дополнительную работу в старинной технике строчевой вышивки "по выдергу", она вошла в отдельную экспозицию изделий мастеров из 89 субъектов России.

Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев рассказал, что ранее из трех мастериц звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области" носила только Наталья Харламова, но теперь оно также присвоено Ольге Поклонской.

Ранее сообщалось, что единовременную выплату предложили установить для сотрудников предприятий НХП.

Также напомним, что нижегородские дизайнеры стали участниками Московской недели интерьера и дизайна.