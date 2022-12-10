Нижегородские предприятия НХП представлены на выставке "Ладья. Зимняя сказка – 2022" в Москве Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Производители изделий народных художественных промыслов из Нижегородской области представили свою продукцию на Всероссийской выставке-ярмарке "Ладья. Зимняя сказка-2022". Выставка проходит в московском Экспоцентре с 14 по 18 декабря, в ней участвует около 1100 предприятий и мастеров из 75 регионов России.

Как рассказали в региональном министерстве туризма и промыслов, на стенде Нижегородской области представлены товары 18 компаний: изделия с хохломской, городецкой и семёновской росписью, стеклянные ёлочные украшения, филигрань, ножи, резные изделия из кости и камня, образцы ручного ткачества с художественной вышивкой и даже музыкальные инструменты.

Ещё три предприятия - ЗАО "Гипюр" из Чкаловска, Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова и ООО "Городецкая золотая вышивка" - экспонируются на отдельных стендах.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что местным производителям очень важна государственная поддержка в виде организационной помощи при участии в отраслевых выставках.

"Мы занимаемся не только продвижением их продукции, но и тем, чтобы как можно больше людей могло приобщиться к нашему региональному культурному достоянию", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что три сотрудницы предприятия "Гипюр" - Наталья Харламова, Ольга Поклонская и Надежда Наумова - приняли участие во Всероссийском проекте "Вышитая карта России" и в числе 200 мастеров вручную вышили карту России площадью 21 кв. м. В частности, они изобразили Нижегородскую ярмарку на части полотна, повторяющей границы региона.

Напомним, что День народных художественных промыслов будут отмечать в России: праздник будет проходить в предпоследнее воскресенье июня. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.