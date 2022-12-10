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Общество

Минпросвещения объявило даты ОГЭ для девятых классов в 2023 году

15 декабря 2022 18:53  [43] Общество

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов в 2023 году пройдёт с 21 апреля по 1 июля. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на приказ Минпросвещения и Рособрнадзора.

Согласно информации, документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что проведение госэкзаменов для девятиклассников разделили на три этапа. Досрочный этап ОГЭ пройдёт с 21 апреля по 16 мая. Основной период экзаменов состоится с 24 мая по 1 июля. Дополнительно ОГЭ можно будет сдать с 4 по 23 сентября.

В соответствии с документом, основной период проведения госэкзаменов начнётся с тестирования по истории, физике, биологии, затем школьники смогут сдать иностранные языки, а 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина и в официальный День Русского языка, назначен экзамен по обязательному русскому языку.

9 июня пройдёт экзамен по математике, 14 июня - по литературе, физике, информатике и географии, а 17 июня - по обществознанию, биологии и химии.

ОГЭ по всем предметам стартуют в 10:00 по местному времени. Экзамены по разным предметам будут длиться, в среднем, от 2 часов до 3 часов 55 минут.

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Теги:
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