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Общество

Мощные снегопады и небольшое потепление накроют Нижегородскую область в выходные

16 декабря 2022 09:39  [104] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородскую область пришёл очередной циклон, а вслед за ним уже подбирается следующий, который продиктует погоду на все грядущие выходные. Из-за него усилятся снегопады, местами не исключены ледяные дожди. Также он принесёт прогретые влажные воздушные массы, которые провоцируют слабое потепление.

Утром в пятницу Нижний Новгород уже накрыла метель. Пасмурно, ветер довольно напористый, юго-западный 6-7 м/с. Относительная влажность воздуха 82-89%. Снегопад будет практически непрерывно идти весь день. На дорогах образуется гололедица. К вечеру небо немного прояснится, ветер также успокоится, и ночью прогнозируется мороз -7...-10°C.

В субботу, 17 декабря, ветер повернёт уже с востока и будет дуть со скоростью 4-6 м/с. Осадки ослабеют, относительная влажность повысится до 98%. Днём -5...-6°C, ночью -3...-4°C.

Вечером субботы и в воскресенье синоптики ожидают новую волну снегопада, но уже не такую интенсивную. Северо-восточный ветер сохранит напор в пределах 4-5 м/с. Днём термометры покажут -4...-6°C, а вечером похолодает до -9°C

Атмосферное давление в течение ближайших суток будет качаться: с 750-755 мм рт. ст. в пятницу днём до 760 мм рт. ст. ночью и в первую половину субботы. Затем барометры вернут стрелки к показателю 750, и днём в воскресенье давление опустится ещё до 747 мм рт.ст. Но уже вечером давление снова пойдёт на повышение и вернётся к нормальным 750-755 мм.рт.ст. Хотя колебания будут не сильно критичными, метеочувствительные люди ощутят их на себе.

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Теги:
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