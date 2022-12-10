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Общество

Около 290 музыкальных инструментов для учреждений культуры закупили в Нижегородской области в 2022 году

16 декабря 2022 12:14  [80] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 290 музыкальных инструментов для учреждений культуры закупили в Нижегородской области в 2022 году в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в уходящем году новые музыкальные инструменты, оборудование для учебного процесса и учебные материалы получили 18 нижегородских учреждений.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, закупки позволяют предоставить новые возможности учебным учреждениям для организации образовательного процесса и при этом поддерживают отечественных производителей.

Всего в регионе в 2022 году закупили более 380 единиц оборудования для учебного процесса, около 290 музыкальных инструментов, а также почти 2,3 тысячи экземпляров методической и учебной литературы.

На эти цели было направлено почти 91,5 млн рублей, из которых 82,7 млн рублей - из федерального бюджета, почти 7,2 млн – из областного, более 1,5 млн рублей - из местного бюджета.

Новое оснащение получили 9 детских школ искусств Нижнего Новгорода и 7 детских школ искусств Нижегородской области. В частности, инструменты и оборудование получили детские музыкальные школы в Выксе, Сарове, Лыскове, Варнавине, Сокольском и городе Бор.

Здесь появились новые интерактивные доски, мультимедийное, звуковое и световое оборудование, мебель, скрипки, виолончели, рояли, гитары, баяны, домры, аккордеоны, флейты, саксофоны, балалайки.

Кроме того, новые концертные рояли, пианино, звуковое оборудование и оборудование для учебного процесса, мебель и компьютеры получили Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина и Арзамасский музыкальный колледж.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова добавила, что в этом году начала действовать программа дополнительного финансирования, по которой из областного бюджета на оснащение детских школ искусств выделяется около 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 170 музыкальных инструментов для 9 музыкальных школ Нижнего Новгорода было закуплено в 2022 году.

Также напомним, что девять муниципальных учреждений допобразования в Нижнем Новгороде в 2022 году получили новое оборудование.

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Теги:
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