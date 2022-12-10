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Бизнес

ВТБ: сохранение ключевой ставки увеличит активность заемщиков до конца года

16 декабря 2022 15:53  [76] Бизнес

Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 7,5% позволит банкам сохранить текущие условия по кредитным продуктам и увеличит спрос на них со стороны заемщиков до конца года. Декабрь станет одним из самых успешных месяцев для кредитного рынка в этом году и позволит достичь отметки в 10 трлн рублей по уровню выдач с начала года. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
 
Восстановление спроса заемщиков на розничные кредиты наблюдается со второй половины октября. В ноябре продажи ВТБ выросли на 25% к октябрю, предварительные результаты первой половины декабря говорят об укреплении этого тренда.

Банк не планирует менять ставки по розничным кредитам, в том числе – ипотеке, чтобы дать своим клиентам возможность решить финансовые вопросы перед Новым годом без лишней долговой нагрузки. В сегменте потребительского кредитования минимальная ставка составляет 4,4%, автокредитов – от 3,9%.

По ипотеке ставка составляет от 10,9% в рамках рыночных программ, а ставки по господдержке остаются однозначными, даже с учетом изменения в 2023 г. По оценке ВТБ, именно по льготным программам в декабре может произойти наиболее существенный прирост продаж. Традиционное стремление покупателей и продавцов недвижимости провести сделку до конца года в этом году совпадает с фактором увеличения ставки с 1 января, пусть и всего на 1 п.п. Тем не менее, несмотря на рост доли строящегося жилья в продажах, основной спрос ипотечных заемщиков сейчас по-прежнему концентрируется в сегменте вторичного жилья.
 
"ЦБ РФ принял взвешенное решение о сохранении ключевой ставки без изменений до конца года. Это позволит банковскому сектору закрепить траекторию роста, к которой он перешел после кратковременного спада в октябре. Мы считаем, что декабрь может показать лучшие результаты в сегменте розничного кредитования в этом году – вопреки прогнозам о том, что высокой активности заемщиков в конце года не будет. По итогам 2022 г. объем выдач розничных кредитов в России должен превысить 10 трлн рублей. Со своей стороны, ВТБ сохранит ставки по розничным кредитам на неизменном уровне и даст возможность клиентам спокойно решать свои финансовые вопросы в этот важный период", – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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Теги:
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