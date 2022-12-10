Сергей Кириенко будет контролировать строительство нового города в Херсонской области Политика

Сергей Кириенко

Президент РФ Владимир Путин предложил построить на освобождённых территориях Херсонской области новый город, который будет расположен на полуострове Арабатская Стрелка. Строительство проконтролирует замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

В частности, Сальдо сообщил, что в области появится новый город, который по темпам строительства будет сопоставим с Мариуполем. Туристический и природно-заповедный кластер будет создан на побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа. По поручению Владимира Путина правительство РФ собрало необходимые данные и начало работу над проектом комплексной застройки.

"Реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко", - рассказал Сальдо.

Согласно информации, в новом кластере появятся современные жилые кварталы с видами на море и залив Сиваш, школы и детские сады, дороги и коммунальные объекты. Благодаря этому для местных жителей появятся новые рабочие места сфере туризма, отдыха и оздоровления.

Напомним, Сергей Кириенко начал свою политическую карьеру начал в 1990 году, избравшись депутатом Горьковского областного совета народных депутатов. В период с 1997 по 2000 года работал первым заместителем министра топлива и энергетики РФ, министром топлива и энергетики, председателем правительства РФ, депутатом Госдумы.

В 2000 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании института полномочных представителей в федеральных округах. Сергей Кириенко стал первым полпредом президента в ПФО и проработал на этой должности до 2005 года.

С 2016 года и по настоящее время - первый заместитель руководителя администрации президента.